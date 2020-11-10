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友邦重拾銷售動力 新業務按季增22%

2020-11-10 列印
        友邦（1299）昨公佈第3季新業務，以固定匯率計，期內新業務價值增至7.06億美元，按季增22%，但按年跌28%；年化新保費13.59 億美元，按季增21%，按年跌6%；至於新業務價值利潤率為51.6%，與今年第2季相若，總加權保費收入87.97億元，按季增6%，按年增7%。

        今年首9個月期間，友邦新業務價值按固定匯率計，按年跌34%，至21.16億美元，新業務價值利潤率跌12.6個百分點，至53.4%；年化新保費跌19%，至39.38億美元；總加權保費收入則增6%，至257.23億元。
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