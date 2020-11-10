領展每單位分派升0.1% 中期股息率達4.56厘

領展（823）九月底止中期可分派總額下跌1.5%至29.21億元，但計入酌情分派後，中期每基金單位分派微升0.1%至141.65仙，現價股息率為4.56厘。主席聶雅倫表示，在香港零售市場低迷下業績仍保持韌性，會繼續在中港核心市場投資，並期望持續增加分派。



領展中期收入下跌1.9%至52.33億元，當中香港零售物業租金收入跌5.5%至33.9億元，雖然租用率略降至96.1%，但續租租金調整率首次錄得負數，為負2.6%。行政總裁王國龍解釋，上半年度酒樓、補習社等行業無法全面經營，領展為維持出租率而減租，現時因應限聚令鬆綁，倘若沒有新一輪疫情爆發，料租戶生意可繼續向好。



他稱，年初至今有逾200家商舖開張，在保持租率能同時亦可紓緩減租壓力，又指未打算裁員。



同舟計劃未有加碼打算



王國龍於第三波疫情前，一度評估旗下商戶最壞情況過去，昨日他未改論調，「我係一個樂觀嘅人，幾時向前都係好」，期望在防疫工作進步下改善商戶生意，「真真正正最差時間過咗。」對於今年推出6億元同舟計劃援助商戶，他表示，除了管理費的減免外，其他措施要視乎租戶情況而定，又相信有關金額已足夠，未計劃再加碼。



聶雅倫表示，領展業績在現市況仍維持韌性，管理層正致力令每基金單位分派可持續增長，包括重組物業組合、提升現有組合回報率等，並指未來仍會視中港市場為投資核心，對前景非常樂觀。



至於今年重推分派再投資計劃（即以股代息），期內發行了1050個新基金單位，王國龍就指，未來會繼續推行，從而協助融資。



領展今年進軍海外市場，先後收購澳洲及英國辦公室物業，聶雅倫表示，疫情下有些地區的收購風險較大，但並無減慢收購步伐，又指收購主要考慮租金回報，以及當地的稅制及營商環境是否合適，強調沒有以國家或地區定下收入比例的目標。