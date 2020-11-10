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證監傳允金融機構 執行美制裁措施

2020-11-10 列印
        《港區國安法》已推行數月，外電報道指，港證監私下建議金融機構，可執行美國制裁，且不會視為自動違反《港區國安法》。據悉，該舉動緣於國際企業抱怨，國安法實施數月以來，港府仍未發佈具體的指引，希望藉此安撫在港的外國投資者。證監不評論有關報道。

        針對《港區國安法》實施，美國財政部早前宣佈制裁11名中港官員。

        英國《金融時報》報道，有國際企業抱怨港府實施《港區國安法》後，未有提供相關的具體指引。而證監今次私下向金融機構，作出落實美方制裁不會違反《港區國安法》的說法，目的是讓外國投資者放心。
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