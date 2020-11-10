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金管夥國際金融公司 推動綠色金融發展

2020-11-10 列印
        金管局與國際金融公司（IFC）簽署合作協議，加入IFC召集的「綠色商業銀行聯盟」，金管局總裁余偉文表示，全球百家最大銀行中有四分之三在香港運營業務，不少更是亞太地區總部，相信本港獨特優勢可助力區內銀行與國際同業連接，促進分享及學習條件，推動綠色金融發展。

        IFC研究估計，截至2030年新興市場各城市的氣候投資機會總值超過29萬億美元。余偉文表示，金管局一直與不同持份者合作，局方正協助政府推行一項總額1000億元的多年期綠色債券發行計劃，亦會與內地探討在綠色金融領域的合作機會。
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