中環IFC外望——天星推活期存款優惠 首兩萬享半年五厘高息

天星銀行（airstar）繼向現有客戶推首2萬元3.6厘活期存款息率後，前日起再向全新客戶推出首2萬5厘半年高息活期存款優惠，即客戶可獲500元利息。行政總裁姚文松表示，希望透過今次推廣優惠進一步拓展市場，以及吸納不同階層的客戶，並帶動新增客戶的升幅超過50%。



姚文松表示，該行自6月開業至今近5個月，開戶人數及存款量均穩定增長，10月新增開戶人數較9月上升約50%，平均每月存款量都有雙位數升幅，存款中有大約七成為定期存款。根據airstar最新的推廣優惠，凡全新客戶由11月8日至12月31日期間開戶，首2萬元活期存款可享5厘高息，為期6個月。該行目前給予現有客戶3.6厘活期存息優惠則為期12個月。



貸款方面，姚文松指，該行10月新增貸款客戶人數按月增加超過60%，平均貸款額為25萬元，與同業相若。



細價股環球智能瀉74.7%



細價股環球智能（395）因業務「未夠秤」，或於下周三起停牌。受消息拖累，該股昨開市便上演高台跳水，十五分鐘內下插74.7%，低見0.02元，創上市以來新低，後小幅回穩，收市仍挫55.7%，終收0.035元，成交額增至2870.8萬元，市值單日蒸發約2.5億元。



環球智能現有業務包括，提供軟件銷售及線上線下諮詢服務；在電子商務平台上，為客戶提供建設、營運及推廣服務等。聯交所認為，該等業務一直處於低營運水平，並非暫時性的衰退或下降，且公司未能證明業務可行及可持續發展。



而公司的新貿易業務包括，供應鏈管理解決方案業務、零售業務、網店營運等。聯交所又認為此等業務，利潤偏低，經營歷史尚短，且經營規模不大，亦未能證明該業務可行及可持續發展。



高瞻