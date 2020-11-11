銀娛上季虧損收窄 股價曾升逾一成

荷蘭今夏易帥後，走勢一落千丈，今晚作東友戰西班牙，主力鋒將迪比也跟狂牛前鋒奧耶沙巴爾和費倫托利斯各走極端。前者近況欠穩，在橙軍改當左翼表演失色，相反奧耶沙巴爾和費倫托利斯分別在皇家蘇斯達及曼城踢到風山水起，在狂牛亦平步青雲，今晚有力領軍追打落水狗。 （有線601、661台周四凌晨3:45直播） 橙軍去年首屆歐洲國家聯賽勇奪亞軍，其後更取得歐洲國家盃決賽周門券，踏入二○年卻黑過墨斗。攻擊王牌迪比正是佼佼者之一，今夏轉投巴塞隆拿不成，留守里昂今季法甲獨取五入球三助攻，但九仗有六仗沒直接和間接參與士哥，水準飄忽。 迪比回歸左翼失色 在國家隊新帥法蘭迪保亞治下，迪比踢回初出道擔任的...

2020-11-11