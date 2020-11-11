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銀娛上季虧損收窄 股價曾升逾一成

2020-11-11 列印
■呂志和強調，銀娛對澳門中長期前景充滿信心。 資料圖片
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        銀河娛樂（027）公佈截至9月底止第三季業績，錄得淨收益15.5億元，按季增加34%；經調整EBITDA為虧損9.43億元，去年同期經調整EBITDA為41.12億元，按季大幅改善31%。銀娛股價曾升逾一成，高見65元，收升4.1%，報61.25元。

        澳門表示，澳門居住香港居民返港後毋須隔離，濠賭股升勢亮麗。第三季虧損收窄的銀娛錄得七連升，收升4.08%，報61.25元；同錄七連升的金沙（1928）和永利澳門（1128），股價分別抽升6.89%和9.95%；澳博（880）大升8.57%。

　　銀娛主席呂志和表示，赴澳自由行簽注恢復後，訪澳旅客量逐漸上升，惟大部份內地城市均於9月底才重批申請赴澳自由行，因此訪客數量於第三季並無受到明顯影響，期望到第四季會逐步回升，並強調銀娛對澳門中長期前景充滿信心。

　　該公司期內錄得淨收益15.5億元，按年大挫88%，按季增加34%；博彩收益總額為8.67億元，按年下跌94%，按季上升79%。當中中場博彩收益總額為3.59億元，按年跌95%，按季升160%；貴賓廳博彩收益總額為4.72億元，按年跌93%，按季升50%；角子機博彩收益總額為3600萬元，按年跌94%，按季升12%。

　　銀娛第三季博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減約300萬元；淨贏率正常化後，第三季經調整EBITDA虧損9.4億元，去年第三季經調整EBITDA錄39.28億元，第二季經調整EBITDA為虧損13.73億元。截至9月底止，其現金及流動投資為432億元，淨現金為397億元。

對中長期前景有信心

　　銀娛指出，將繼續投入於國際發展，特別是在日本計劃，惟受新冠肺炎疫情影響，申請牌照時間表延遲至2022年4月。集團將繼續在包括路氹第三及四期在內發展項目取得進展，以及繼續在旗下度假城進行提升工程。
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