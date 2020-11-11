銀娛上季虧損收窄 股價曾升逾一成

澳門表示，澳門居住香港居民返港後毋須隔離，濠賭股升勢亮麗。第三季虧損收窄的銀娛錄得七連升，收升4.08%，報61.25元；同錄七連升的金沙（1928）和永利澳門（1128），股價分別抽升6.89%和9.95%；澳博（880）大升8.57%。
銀娛主席呂志和表示，赴澳自由行簽注恢復後，訪澳旅客量逐漸上升，惟大部份內地城市均於9月底才重批申請赴澳自由行，因此訪客數量於第三季並無受到明顯影響，期望到第四季會逐步回升，並強調銀娛對澳門中長期前景充滿信心。
該公司期內錄得淨收益15.5億元，按年大挫88%，按季增加34%；博彩收益總額為8.67億元，按年下跌94%，按季上升79%。當中中場博彩收益總額為3.59億元，按年跌95%，按季升160%；貴賓廳博彩收益總額為4.72億元，按年跌93%，按季升50%；角子機博彩收益總額為3600萬元，按年跌94%，按季升12%。
銀娛第三季博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減約300萬元；淨贏率正常化後，第三季經調整EBITDA虧損9.4億元，去年第三季經調整EBITDA錄39.28億元，第二季經調整EBITDA為虧損13.73億元。截至9月底止，其現金及流動投資為432億元，淨現金為397億元。
對中長期前景有信心
銀娛指出，將繼續投入於國際發展，特別是在日本計劃，惟受新冠肺炎疫情影響，申請牌照時間表延遲至2022年4月。集團將繼續在包括路氹第三及四期在內發展項目取得進展，以及繼續在旗下度假城進行提升工程。