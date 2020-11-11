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惠譽：疫苗無助中資飛機租賃商

2020-11-11 列印
　　疫苗研發進展為航空業帶來曙光，惠譽評估，消息將對全球航空業及飛機租賃評級帶來正面影響，但由於中資租賃商是銀行子公司，疫情下一直獲得母行支持，令前景較穩定，故疫苗消息未必對其有幫助。

　　惠譽昨日對中資飛機租賃商前景作出評估，惠譽大中華區非銀行金融機構評級董事陳冠如表示，中資租賃商一直獲得母行資本及流動性支持，因而有較高槓桿比率，足以緩解疫情對其信貸狀況衝擊，前景較為穩定。

　　陳冠如表示，早年內地銀行旗下飛機租賃業發展迅速，但近年速度放慢，料與經濟環境有關，但指出今年中資飛機租賃主要從事售後租回業務，而非購置新飛機，可獲得一定現金流，對業務發展有一定幫助。
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