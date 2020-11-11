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港元一月拆息創十年低

2020-11-11 列印
　　港元拆息愈跌愈低，1周至12個月拆息全線向下，與樓按相關的一個月拆息四連跌，並進一步降至0.14厘，較上日再降3點子，創近10年新低。市場預期1個月拆息將降至0.1厘。

　　拆息跌有助減輕市民的供樓負擔。假設按揭貸款為600萬，還款期30年，以現時H加1.35厘的H按息率計算，參考昨日0.14厘的1個月拆息，供樓人士每月供款額為20678元，較9月底的拆息水平少供993元。當時1個月拆息為0.48厘，一個多月來已累跌34點子。

　　上商財資業務處研究部主管林俊泓預期，1個月拆息將進一步降至0.1厘，因遠期點子顯示1個月已見該水平，並低於同期美元拆息的0.13厘。
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