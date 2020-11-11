天兆豬業煞停上市 德琪醫藥孖展續熱

按照天兆豬業原本的上市計劃，以招股價上限計算，集資最多14.99億元，股份原先預計於本月16日在主板掛牌。該公司表示，退款支票將於本月13日發出。
未有盈利生科股德琪醫藥昨日為次日招股，孖展反應熱烈，綜合多間券商數據，德琪醫藥孖展暫錄逾217億元，超購近77倍，其中輝立和富途分別借出約70億，耀才借出50億，信誠和華盛則借出9億和6億。
主研抗腫瘤藥物的德琪醫藥，計劃發售1.54億股，招股價介乎15.8至18.08元，集資最多27.69億元，並引入10位基石投資者，合共認購約1.79億美元發售股份，德琪醫藥預計於11月20日掛牌。
同期招股的還有由融創中國（1918）分拆的物管股融創服務（1516），但市場反應兩極，孖展反應普通，更有部份券商出現抽飛情況，綜合券商數據所示，融創服務孖展暫錄18.25億元，超額認購近兩倍。中薇證券研究部董事黃偉豪指，融創服務現大手抽飛情況，或因首日招股反應不理想，以至部份已「落飛」投資者在次日「抽飛」離場。
輝煌明天暗盤升45%
另外，流動廣告公司輝煌明天（1351）公佈分配結果，以每股1.1元上限定價，集資淨額8600萬，香港公開發售部份錄逾1.8萬份有效申請，超額認購約30.32倍，經重新分配程序後，香港公開發售股份佔全球發售股份總數的30%。輝煌明天一手中籤率為45%，平均抽75手穩獲1手。
今日首掛的輝煌明天暗盤反應熱烈，耀才暗盤中高見1.6元，收報1.59元，仍較招股價高44.6%。不計佣金和手續費，一手帳面賺980元。