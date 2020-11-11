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傳申洲股東配股套現51億

2020-11-11 列印
　　申洲國際（2313）近日股價節節高升，公司股東趁機配股套現。據外電報道，申洲國際昨日收市後宣佈配股，主要股東馬氏家族計劃出售3750萬股股份，每股配售價133.1至136.33元，套現最多約51.12億元，配股價較昨日收市價143.5元，折讓5%至7.2%。該股昨日揚2.14%，成交額5.53億元。

配售價折讓7.2%

　　翻查資料，去年9月20日，申洲國際亦曾遭大股東馬建榮及其堂兄馬仁和減持，兩人合共出售約3170萬股股份，每股作價102元，套現約32.33億元。當時配售價較公佈前一日收市價108.2元，折讓5.73%。

　　申洲國際近日股價大漲，曾高見145.4元創新高，市值達2175億元，並受各大行追捧，紛紛上調其目標價及評級。花旗認為行業正強勁復甦，申洲國際正贏得印度、斯里蘭卡、土耳其等國市場份額，相信公司第三季恢復增長，第四季增長加速，料收入將分別按年升5%及10%。
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