內地十月CPI漲0.5% PPI微跌2.1%

豬肉價格由升轉降，內地10月居民消費價格指數（CPI）按年僅漲0.5%，漲幅較9月回落1.2個百分點，創2009年10月以來最小漲幅；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降2.1%，降幅與9月相同。



國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，CPI按年漲幅回落較多，主要是受去年同期對比基數較高、翹尾因素減少以及豬肉價格由升轉降影響。



其中食品價格按年上漲2.2%，漲幅較9月回落5.7個百分點；豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降，下降2.8%。



非食品價格持平，其中醫療保健價格上漲1.5%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅與9月相同。



從按月變幅看，CPI按月跌0.3%。食品價格由9月升0.4%轉為跌1.8%；其中生豬產能持續恢復，豬肉供給持續改善，價格下降7%，降幅較9月擴大5.4個百分點。



非食品中，受國慶中秋假期影響，居民出行增多，飛機票、賓館住宿及旅遊價格分別上漲9.4%、4.1%及2.8%。



料明年首季仍處低位



另外，隨著內地工業生產持續恢復，10月工業生產價格整體平穩，PPI按年下降2.1%，降幅與9月相同。其中生產資料價格下降2.7%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.5%，降幅擴大0.4個百分點。



主要行業中，價格降幅收窄的有煤炭開採和洗選業、燃氣生產和供應業。農副食品加工業價格按年上漲1.9%，漲幅回落2個百分點。



交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，去年同期豬肉價格快速上漲，受高基數影響，預計到明年首季CPI都會處在較低水平，之後或會慢慢回升。