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中滙多賺34.5%至2.91億

2020-11-11 列印
　　經營民辦商科高等教育的中滙集團（382）公佈，截至8月底止年度賺2.91億元（人民幣，下同），按年升34.5%；每股盈利28.66分，派末期息4.9港仙，按年增加3.9倍。期內收入錄得約8億元，按年上升13.6%，主因期內在校學生人數及平均學費上升所致。該公司首席財務官黃成滿表示，預計2021財年目標收入能達10億元，學生人數料上升至3.84萬。

　　該公司期內毛利為3.96億元，按年增加15.7%。毛利率為49.5%，按年提高0.9個百分點。黃成滿指出，毛利率上升是由於在校學生人數及平均學費上升，加上疫情下令成本減少等，公司對未來毛利率有信心，相信仍會錄得增長，料下個財年能提升0.5個百分點至50%，並會持續加強成本控制等措施。

　　併購方面，首席運營官劉文琦表示，該公司積極物色併購學校項目，首選地區為泛珠三角等地，又會以該地人口及專科作為考量，以及考慮能否產生協同效應。
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