中環IFC外望——onedegree寵物投保上季漲五倍

虛擬保險公司陸續加入市場，其中本港第三間虛擬險企OneDegree今年4月獲得牌照。其行政總裁李俠恩表示，公司寵物保險已為數千客戶提供保障，第三季投保數目按季急升5倍；8月放寬未植入晶片的貓隻投保要求後，關於貓隻的投保亦激增10倍。



OneDegree宣佈，其毛價保推出寵物保險「尊寵計劃」，提供高達7萬元的年度醫療保額。新計劃推出之前，「全方位計劃」為毛價保中最高保額的寵物保險計劃，年度醫療保額達3萬元，有超過六成客戶選擇。以2歲貴婦犬為例，新計劃每月保費335元，較「全方位計劃」貴約15.5%。



李俠恩續稱，本港寵物保險市場剛剛起步，相信未來公司會推出更高保額的產品等；又指，目前理賠情況仍在預期範圍內，會定期檢視理賠情況，亦相信保障的寵物愈多，公司可以承擔的風險就愈大。



公司共同創辦人郭彥麟表示，公司開業至今，寵物保險平均每月有四至五成的增長，相信早前設定的12個月內達成1萬張寵物保險保單的目標不是問題。



華為賣榮耀手機 作價千億人幣



美國大選或釀政黨輪替，但近期飽受美國制裁的華為未感樂觀，計劃出售旗下中低檔手機品牌榮耀，作價1000億元（人民幣，下同），以降低禁令影響。



路透引述消息人士報道，華為計劃以1000億元現金悉售榮耀，包括品牌、研發部門及供應鏈管理，最快下周日公佈，出售後華為將集中高檔手機及企業業務。內地媒體亦引述另一消息人士指，榮耀去年純利達60億元，按市盈率16倍計算，作價或高達2000億元。



路透報道續指，買家財團成員包括榮耀主要經銷商神州數碼，以及至少三間由深圳市政府支持的投資公司，每間公司持股10%至15%。



據報榮耀將保留大部份管理層及7000多名員工，並計劃在三年內上市。消息人士指出，華為估計美國大選後政權即將更換，但視其為國家安全風險的形勢也不會有根本變化。



高瞻