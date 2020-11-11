資金回流傳統股 科技股續受壓 憧憬經濟復甦 杜指升234點

新冠肺炎疫苗出現重大突破，刺激市場對明年經濟快速復甦的樂觀情緒，帶動杜指早段曾升逾200點。不過，資金流向傳統業務的股份，科技股有沽壓，拖累納指曾跌近300點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29392點，升234點；納斯達克指數收報11570點，跌143點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.04港元，較香港收市價升0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見578.02港元，較香港收市價跌16.98港元。



美新冠疫情續惡化



最終試驗結果顯示，在沒有事先感染跡象的人群中，輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗有效性超過90%，若順利在最終試驗中證實療效並獲得安全性數據，最快在本月下旬向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用許可。



根據約翰霍普金斯大學統計，美國周一再新增近12萬宗新冠肺炎確診病例，單日新增確診數已連續7日超過10萬宗，住院率亦持續上升，疫情持續惡化。美國總統大選則仍陷入膠着狀態，對於選舉舞弊指控，仍有待法院裁決。



歐洲股市造好，主要股市普遍升超過1%。倫敦富時100指數收報6296.85點，升110.56點，升幅1.79%。法國CAC指數收報5418.97點，升82點，升幅1.55%。法國CAC指數收報5418.97點，升82點，升幅1.55%。



金價反彈。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1876.4美元，升22美元，升幅1.19%。



港股方面，受新冠疫苗出現突破性進展刺激，恒指裂口高開457點，至24674點，惟其後走勢回順，收報26301點，走高285點，四日累升1415點。憧憬經濟有望復甦，多隻重磅舊經濟股急升，新經濟股則顯著回落，大市成交金額急增至2338億元。



舊經濟股撐起大市，油價急升帶挈中海油（883）成為最強勢藍籌股，大升13.96%，收報8.41元；中石化（386）漲9.91%，收報3.55元；九置（1997）抽高13.93%，收報39.25元；滙控（005）揚8.18%，收報37.7元。



疫苗報捷 港股升285點



隔晚美股納指破頂後倒跌，另外，國家市場監管總局為了預防和制止平台經濟領域壟斷行為，上周邀請多間主要互聯網平台企業參加會議。資金撤出新經濟股，科網股沽壓明顯，美團（3690）瀉10.5%，收報300元，為跌幅最大科指成份股；阿里（9988）挫5.1%，收報275.4元；騰訊（700）挫4.42%，收報595元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，本月恒指累升近2000點，大市接近26500點出現沽壓及阻力亦算正常，惟投資者須密切留意美股表現，繼而作出適當部署。