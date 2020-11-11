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雙十一開鑼 銷售勢超去年

2020-11-11 列印
　　內地電商購物促銷節「雙11」今日零時「開波」，是次「雙11」將是新冠疫情爆發以來，第二個內地電商大型促銷活動。有市場人士預計，疫情爆發以來首個「雙11」平台交易額，將超過去年的2684億元人民幣。

　　阿里巴巴（9988）表示，今日將有超過1600萬款商品參與折扣，當中超過100萬款為全球緊急調貨的熱銷商品，超過300萬款是與早前第一輪促銷活動完全不同、新加入的優惠商品。

　　今年「雙11」將分兩個階段進行大規模的優惠促銷，分別為11月1日至3日，以及11月11日，阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，商家需要利用「雙11」更好在疫情後恢復業績增長，因此改變售賣周期能夠幫助商家創造更長的銷售時間窗口，從而獲得更好的銷售成績。
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