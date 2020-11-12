科技股有買盤 納指反彈 美股走勢反覆 杜指跌82點

市場繼續憧憬新冠病毒疫苗即將面世，有助全球經濟快速復甦，歐美股市昨晚向好。美股杜指早段升73點，見29494點，升0.2%。標普指數早段升0.5%，納斯達克指數升0.9%。港股夜期企穩，中段升75點，見26333點，高水106點。



美國藥廠輝瑞與德國生科公司參與研發的疫苗，早前有令人鼓舞的進展。世界衞生組織表示，期望年底前新冠肺炎疫苗可以推出，又認為除了輝瑞之外，其他機構的疫苗亦有機會跑出。



雖然如此，歐洲央行行長拉加德表示，在疫情之下，歐元區仍需要透過緊急購買債券，以及向商業銀行提供長期貸款，作為支持經濟的主要手段。



歐洲股市中段靠穩，英法德三大股全線高收。德國DAX指數收報13216.18點，升53點。法國CAC指數收報5445.21點，升26點。英國富時100指數收報6382.10點，升85點。



紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價11日比前一交易日下跌14.8美元，收于每盎司1861.6美元，跌幅為0.79%。



疫苗有機會面世，投資者對經濟前景向好，油價反覆上升，紐約期油昨晚曾升2.8%，見每桶42.5美元。金價則回軟，紐約期金昨晚跌超過1%，見每盎司1855美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29338點，跌82點；納斯達克指數報11746點，升192點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.33港元，較香港收市價升0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見568.88港元，較香港收市價升17.88港元。



近日疫苗現曙光，加上國家市場監管總局日前發佈的《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》陰霾揮之不去，「ATMXJ」五大港股科網龍頭昨天跌勢未止，阿里在「雙11」反高潮插9.8%報248.4元，成最差藍籌；美團（3690）瀉9.7%報271元；京東（9618）挫9.2%報300元；小米（1810）跌8.2%報22.45元；最輕傷的騰訊（700）亦挫7.4%報551元。五股單日市值損失1.3萬億元，兩日累計蒸發2.24萬億元。但「北水」逆市掃貨，騰訊淨流入67.6億元，美團也獲淨流入37.9億元。



新舊經濟股換馬



港股資金續流入舊經濟股，地產及收租股吐氣揚眉，太古（019）急揚9.08%報44.45元，創四個月新高，成表現最好藍籌股，國泰（293）獲港星「旅遊氣泡」實行帶動，亦升1.4%報6.5元。長和系亦發威，長和（001）升5%報54.4元，長實（1113）升4.17%報42.5元。



正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，經歷螞蟻集團上市煞停後再遇《反壟斷指南》文件，有關監管要待明年中才出台，令市場開始憂慮科網龍頭的前景，相信弱勢仍要維持，宜繼續觀望。



