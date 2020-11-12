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百億銀債保證息3.5厘

2020-11-12 列印
　　政府賣大包，將今年發行供長者認購的銀色債劵保證息率由3厘調高至3.5厘，發行額則由過往的30億元大幅加碼至100億元，並因應實際需求可提高至最多150億元。今批銀債將於下月1日開售，入場費依舊為1萬元，但新設配發上限每人100萬元。

　　金管局高級助理總裁劉應彬有信心在息誘下銀債認購反應熱烈。滙豐更料大手入飛認購100萬銀債者會有一定數量。是次為政府發行的第5批銀債，入場費1萬元，債券年期仍為3年，只供年滿65歲本港居民認購，不設2手市場，如持有銀債的長者想套現，可原價售回政府。

　　劉應彬表示，現時利率持續低企，投資風險不斷上升，長者的養老資金苦無出路，銀債卻可在極低息和極不碓定的金融市場環境下，為長者提供穩定的回報。
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