港交所首三季績優 純利年增15.76%

港交所（388）今年首三季業績亮麗，純利85.8億元，創9個月新高，按年增15.76%。基本每股盈利6.8元。單計第三季，純利33.47億元，按年多賺51.65%。對於痛失「凍資王」螞蟻，港交所行政總裁李小加直言「感到失望」，但認為長遠「可能是正確決定」。



今年首三季，港交所收入及其他收益140.91億元，按年升12.14%。當中主要業務收入飆21.13%，至126.08億元，主要受惠交易及結算費，因平均每日成交金額創新高而上升。惟投資收益大跌31.22%，至14.83億元，主要源於全球股票及固定收益市場估值減少。



新股市場炙熱，當中涉及網易（9999）、京東（9618）及百勝中國（9987）在內，多宗大型第二上市及生科股上市。交易所首三季新股集資額達2159億元，按年大漲61.24%，位列全球第三。主板及GEM新上市公司總數雖較上年同期減4間至104間，仍在全球排行第四。



此外，二級市場亦交投活躍，首三季聯交所平均每日成交金額1257億元，創新高，按年增38.9%。其中，股本證券產品，平均每日成交金額1068億元，亦打破紀錄，較去年同期升50.85%。另外，滬深港通及港股通平均每日成交金額，分別達900億元人民幣及232億港元。



小加對螞蟻煞停失望



已任職港交所行政總裁11年的李小加，昨日收市後主持任內最後一次業績會。對於痛失「凍資王」螞蟻，李小加直言「感到失望」，但長遠「停下來可能是個正確的決定」，令公司、投資者及市場更好消化，正在發展及變化的監管環境和政策。他補充，港交所隨時歡迎螞蟻重返香港市場，又認為今年新股市場強勁，未受螞蟻折戟影響。在縮短新股結算周期上，李小加透露取得重大進展，料很快將向市場交代。



對於螞蟻突然煞停A+H股上市，中港兩地退款方式差異，會否對在港投資者不公，他指中港是兩個完全不同市場，按照不同規則進行善後工作。



