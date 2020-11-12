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越地首十月賣樓802億達標九成

2020-11-12 列印
　　內地樓市下半年回暖，越秀地產（123）投資者關係部總經理姜永進昨表示，今年首10月預計已完成全年802億元（人民幣，下同）銷售目標的逾九成，料全年超額完成目標「不成問題」；其中5個軌道交通物業項目，全年預計可貢獻150億元的銷售額。

　　越秀地產10月向母公司越秀集團收購兩個廣州地鐵物業開發項目的51%控股權，姜永進稱，兩項目已開始推盤，公司現時共有5個軌道交通物業項目，今年至今已貢獻約130億元的銷售額，預計全年銷售額可達150億元。未來計劃每年新增2至3個軌道交通物業項目。

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