  • 2020年11月12日 星期四
  • 20º
  • 80%
熱門： DQ4議員回港易檢疫旅遊氣泡新冠肺炎

日報新聞 > 財經

濠賭股貴賓廳生意復甦

2020-11-12 列印
　　隨著內地逐步放寬入境措施，澳門博彩業漸見反彈。據澳門媒體引述消息指，當地的10月份貴賓廳生意復甦，博彩中介人收益按月急漲2倍，至16億元（澳門元，下同）；其貴賓廳轉碼數亦按月大升近1.5倍，至500億元。

　　同時，澳門6間貴賓廳集團亦按月錄得倍數增長。

　　據悉，10月份澳門的博彩中介人於當地經營的貴賓廳轉碼高達500億元，按月升1.5倍；收益則達16億元，按月亦升2倍。

　　據悉，澳門6間貴賓廳集團按月更錄得倍數增長，而首3位的賭廳集團轉碼數均錄得逾100億元，當中包括太陽城集團、廣東集團及德晉集團。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd