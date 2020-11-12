「雙11」創新紀錄 成交額破4675億人幣

今年公佈「雙11」銷售數據時，阿里巴巴（9988）一反常態，沒有在零點準時展示實時成交額，僅在零時30分公佈。由11月1日至11日晚上8時05分39秒，天貓雙11商品成交額（GMV）突破4675億元人民幣。



繼螞蟻集團（6688）被暫緩上市後，於「雙11」促銷節前夕，內地監管機構發布有關互聯網平台經濟的反壟斷指南，阿里巴巴（9988）在今年的「雙11」前飽受「暴風雨」吹襲。



阿里巴巴副總裁、天貓平台營運事業部總經理劉博在傳媒多次追問下指，相關反壟斷規定不是針對阿里巴巴，而是整個行業，又指電商行業的發展一直伴隨著國家政策的出台，阿里對相關草案表示歡迎，惟現時公司仍在對該草案作關注及進一步分析。



內地倡市民理性消費



而內地政府於今年「雙11」，罕有地提倡市民理性消費，劉博表示，公司同樣比較倡導理性消費，內地消費者群體龐大，來自不同地區的消費者消費能力不一樣，因此公司並非完全運用一套營銷方案，是次「雙11」會推出較低門檻的優惠以滿足消費力不強的群體。



新冠疫情爆發以來，直播電商成為內地零售新潮流。天貓「雙11」淘寶內容電商事業部負責人俞峰表示，直播行業現時仍然處於上升趨勢，希望於未來兩三年內，直播電商的滲透率能夠達到30%。俞峰又指，直播市場現時仍處於初始期，目前不論哪個直播平台均處於上升期，仍然需要培養大眾消費習慣，相信愈來愈多競爭對手加入能夠將市場一起做大。



另一邊廂，自螞蟻上市遭「煞停」後，有內地投資者要求退出，以螞蟻作為噱頭的5隻策略配售基金。昨日5隻「創新未來18個月封閉混合基金」發表聯合聲明稱，上述基金將會新設B類份額，投資人可以在11月23日至12月22日之間，申請將現時持有的基金份額轉為B類份額，並將自動贖回退出，退出選擇期過後，B類份額將會被註銷。



