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諾輝健康申上市料籌23億

2020-11-12 列印
　　未有盈利的生物科技公司諾輝健康申請上市。據路透旗下IFR引述消息人士指，諾輝健康料集資3億美元（約23.4億港元），最快明年初在香港上市。

        是次集資所得將用作直腸癌篩查測試產品常衛清商業化及進一步開發提供資金；通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金；為研發提供資金以進一步發展其管線產品；用作一般營運資金等。

        諾輝健康早前曾進行多輪融資，單在今年已獲兩度獲融資，在4月D輪融資中獲2000萬美元，及在7月E輪融資中獲3000萬美元。        

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