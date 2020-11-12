諾輝健康申上市料籌23億

是次集資所得將用作直腸癌篩查測試產品常衛清商業化及進一步開發提供資金；通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金；為研發提供資金以進一步發展其管線產品；用作一般營運資金等。
諾輝健康早前曾進行多輪融資，單在今年已獲兩度獲融資，在4月D輪融資中獲2000萬美元，及在7月E輪融資中獲3000萬美元。
全國人大常委昨日決定，立法會議員如支持港獨、拒絕承認國家主權、尋求外國勢力干預香港等，不符合擁護《基本法》及效忠特區等條件，即時喪失議員資格。在立法會選舉中，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼...
2020-11-12
抖音海外版TikTok母公司字節跳動昨日入稟華盛頓法院，要求阻止美國政府強制公司出售TikTok。字節跳動聲明指，並不同意華府的評估，但仍積極配合回應對國家安全的憂慮，並已提出延長三十日限期，以便繼續協商解決方法。字節跳動又表示，早前有再提交建議更大程度的保障私隱及數據安全，但至今仍未獲當局回應。TikTok就指，是在別無選擇下提出訴訟，以此捍衞權利及保障一千五百名僱員。 總統特朗普今年八月曾簽署行政命令，要求字節跳動九十日內出售在美國業務，有關限制將在今日屆滿。
2020-11-12
美國蘋果公司周二發佈首部利用自家設計和開發的晶片「M1」製造的MacBook Air手提電腦和其他電腦產品，意味着蘋果Mac系列電腦開始毋須依賴過去十五年都使用的英特爾（Intel）晶片，也令Mac機與智能電話iPhone在技術上更加融合。 內置「M1」晶片的全新款MacBook Air手提電腦的入場價為九百九十九美元（約七千八百港元），售價與對上一款MacBook Air一樣。新的電池續航力，是舊款電腦的兩倍。「M1」晶片也支援MacBook Pro手提電腦（入場價一千二百九十九美元，折合逾一萬港元）及Mac Mini電腦（入場價六百九十九美元，折合約五千四百港元）。各款...
2020-11-12
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨34座高層1室，面積614方呎，三房間隔，望內園景，以993萬易手，呎價16173元，屬市價，買家為自用客。...
2020-11-12
市場繼續憧憬新冠病毒疫苗即將面世，有助全球經濟快速復甦，歐美股市昨晚向好。美股杜指早段升73點，見29494點，升0.2%。標普指數早段升0.5%，納斯達克指數升0.9%。港股夜期企穩，中段升75點，...
2020-11-12
熱刺射手哈利卡尼近年位置移後，除了入球之外，亦為隊友創造破網機會，獲領隊摩連奴大讚是數據全面球星。此子儘管在英格蘭各賽事近四次披甲沒有士哥或助攻，但依然是為隊友貢獻良多的隱形功臣，今晚主場友賽有力合眾人之力，打敗受新冠肺炎打擊的愛爾蘭。（有線601、661台周五凌晨3:45直播） 卡尼近年在熱刺不再是單純爭取士哥的射手，而是位置稍墮後成為支點，協助孫興民等後上攻門。今季，此子在英超助攻榜以八次穩佔榜首，同時亦保持入球效率，有七球進帳。摩連奴進一步指出：「一般射手除了入球和助攻之外，其他數據一片空白，但卡尼不僅能傳擅射，其他數據如奪回控球權等一樣很好。在我看來，他是一個擁有全...
2020-11-12
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
八十年代紅遍亞洲的日本偶像近藤真彥，當年被指對中森明菜始亂終棄、騙梅艷芳做小三，備受千夫所指。近藤昨日被《週刊文春》報道揭露背妻包二奶醜聞，指他與一位31歲的女社長「A子」已有長達5年的婚外情，兩人更...
2020-11-12
全國人大常委會作出決定，立法會議員如支持港獨、拒絕承認國家主權、尋求外國勢力干預等，均不符合擁護《基本法》及效忠特區等條件，即時喪失議員資格。港府隨即宣佈，四名延任一年議員，因早前被選舉主任裁定選舉提名無效，故按人大的決定，即時褫奪四人的議員資格。這次事件，引起議論紛紛，但立法會長期只顧政治爭拗而不理民生，眾多事務已拖延多時，為了大眾利益，不應再蹉跎歲月，現在就要回到做實事，議員須履行職責，盡快通過民生所需的法案和撥款。 立法會由九月起延長一年會期，但開會近兩個月，依然一片混亂，泛民議員阻延內會主席選舉，又在各個事務委員會不停要求點人數，導致正常議題無法討論，長此下去，立法...
2020-11-12
昨晚第二場賽事爆出驚人賽果，頭馬是獨贏十七倍的「喜盈運」，亞軍是一百三十四倍的「拖板精英」，季軍是八點八倍的「競駿飛鷹」，殿軍是三十二倍的「為善聚樂」，結果連贏十元一注派彩九千五百幾、位置連贏二千五百...
2020-11-12