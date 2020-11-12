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中芯季賺近20億增1.2倍

2020-11-12 列印
　　中芯國際（981）昨日公佈，截至9月底止第三季度業績，純利錄得2.56億美元（約19.97億港元），按年上升1.2倍。

        中芯同時預計，第四季收入將按季減少10%至12%，毛利率則介乎16%至18%；全年收入增長預期上調為24%至26%，全年毛利率目標則會高於去年。

　　期內，集團收入按年增加33%，至10.83億美元；毛利率為24.2%，按年增加3.4個百分點。

        中芯表示，今年外部形勢複雜多變，集團與供應商、客戶及相關機構保持積極的溝通，全面評估美國出口管制對公司生產與運營的影響。

　　

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