騰訊季績略勝預期 經調整純利增32%

騰訊（700）昨日收市後公佈第三季業績，根據非國際財務報告準則（non-IFRS），純利增長32%至323.03億元（人民幣，下同），略勝市場預期。期內收入達1254.47億元，按年增長29%，每股盈利為3.402元。



股東應佔溢利按年升89%，至385.42億元，這主要由於第三季錄其他收益淨額115.51億元，包括因電動汽車、網絡遊戲及本地服務等垂直領域的投資公司估值增加而產生的公允價值收益淨額，以及視同處置若干投資公司的所得收益淨額。



貸款未受新規影響



近期內地監管機構頻頻出手，針對互聯網巨頭所在的支付或經濟行業出台新規，當中針對小額貸款的新監管規例給金融科技行業一記警鐘。騰訊（700）總裁劉熾平在業績會議上回應指，公司在微信程式中提供的小額貸款「微粒貸」，由其牽頭設立的持牌互聯網銀行微眾銀行發行，一直符合監管機構要求，公司提供的小額貸款，於超過60間銀行進行良好合作，新規例並沒有影響公司於金融科技範疇的經營策略。



除有關小額貸款新規管措施外，監管機構近日亦新出台一份關於平台經濟反壟斷指南，劉熾平認為，隨著科技公司規模愈來愈大，類似新規並非中國獨有，又指相信政府仍然非常支持互聯網，以及科技行業進行創新，因該行業需要靠創新推動，但同時需要監管行業間的不當行為，確保長遠健康發展。



手遊收入續強勁增長



集團遊戲業務於第三季仍保持強勁增長，智能手機遊戲收入增長61%，至392億元。劉熾平表示，《王者榮耀》今年首十個月日均活躍用戶超過1億，未來會推出以該遊戲故事為藍本的兩款新遊戲、一部動畫劇以及一部電視劇，以發展自製IP潛力。



內地電子支付滲透率逐年增加，騰訊旗下的微信，將微信支付介面的常用服務重新分為四大垂直類別，分別為金融理財、生活服務、交通出行以及購物消費。



