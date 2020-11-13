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宏利核心盈利16億增15%

2020-11-13 列印
　　宏利香港公布，第三季核心盈利達16億元，按年增長15%，主要受惠於新造業務的產品組合較為利好，及有效業務錄得升幅。

  首三季，核心盈利45億元，按年升10%；年度化保費等值銷售額亦為45億元，跌8%；新造業務價值26億元，跌13%。

  單計第三季，宏利香港錄得年度化保費等值銷售額15億元，較去年同期下跌26%，主要受累於疫情影響，內地訪港客戶銷情回落，以及去年同期自願醫保及合資格延期年金保單錄得強勁銷情。疫情及持續低息環境，令季內新造業務價值按年跌35%，錄得9億元。

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