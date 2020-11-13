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堡獅龍上季收益減近四成

2020-11-13 列印
　　早前完成賣盤的堡獅龍（592，Bossini）昨日公佈，截至今年9月底止第三季業績，集團收益按年減少39%，至1.98億元。

  期內，堡獅龍毛利按年下跌42%，至9300萬元；毛利率按年下跌2個百分點，至47%。截至9月底止，存貨周轉期為192天。

  堡獅龍表示，疫情嚴重打擊旅遊及消費相關行業，惟公司的租金開支並無按比例減少，儘管在目前的零售環境下，仍有部份業主不願意提供租金寬免，亦有部份業主願意轉為按純營業額計算收取租金；但整體租金仍非常不合理，公司現正與所有核心市場，尋求租金寬免及減租。

　　

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