長和915億售歐電訊塔 今明兩年料進帳600億

長和（001）重組電訊業務見成果，成功出售歐洲六國共2.5萬座發射塔資產，作價100億歐羅（約915億港元），估計為今明兩年共錄600億港元一次性收益，部份所得資金擬用於回購股份。



長和上周預告後僅一星期，昨日便公佈，去年成立的電訊控股公司CK Hutchison Group Telecom（CKHGT），已成功將旗下CK Hutchison Networks（CKH Networks）的發射塔資產與業務間接權益，售予歐洲最大電訊塔營運商Cellnex，作價100億歐羅。其中英國交易資產的14億歐羅將以Cellnex擴大後股本5%支付，其餘為現金，倘若有關配股未獲通過，則全數以現金支付。另外CKHGT在丹麥及瑞典的夥伴亦可分得總代價的5%，換言之，長和將至少套現81億歐羅。



CKH Networks管理六個歐洲國家的發射塔，包括奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國，近月已完成跟CKHGT架構分離。而今次協議會就六個國家資產獨立交易，預計首批三國交易今年底完成，其他則於明年完成。同時CKHGT與 Cellnex 簽訂長期服務合約，在當地提供無源電訊基礎設施服務，以及合共推出額外約6700座發射站。



與Cellnex簽長期服務合約



長和表示，計劃將部份所得款項分配在市場回購，當中會考慮集團及股東當時的最佳利益，包括抵銷因交易而導致的每股盈利攤薄，料於今明兩年完成交易時公佈。資金亦將用於一般企業用途。該集團又指，交易後將釋放 CKHGT及長和歐洲發射塔資產與業務的潛在價值，同時加快CKHGT的跨國網絡推出5G服務。



另一方面，長和料完成後錄得共600億元一次性收益，在今明兩個財年分別入帳210億及390億元，有可能抵銷赫斯基能源業務的會計減值非現金支出及虧損；同時交易將令中期呈報的債務淨額對總資本淨額比率，由25.6%降至15.2%。



