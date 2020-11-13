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平保傳購泰禾人壽涉資77.5億

2020-11-13 列印
　　據外電報道，中國平安（2318）與陽光保險等公司有意收購泰禾投資集團旗下人壽保險子公司，涉資逾10億美元（約77.5億港元）；惟平保代表對此不予置評。另外，平保旗下平安智慧醫療首席執行官高孟軒表示，內地醫療生態圈各方需求顯著，預計其市場規模將會由去年的6萬億元（人民幣，下同），增加至2030年的16萬億元。

  報道引述消息人士指，泰禾投資集團近期正努力籌措資金，包括計劃出售泰禾人壽。對此，中國平安方面不予置評，而泰禾投資集團及陽光保險均暫時未有作出回應。據悉，該交易的談判仍在進行當中。

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