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京投交科停牌 控權股東提私有

2020-11-13 列印
　　京投交通科技（1522）昨早短暫停牌，隨後公司發通告表示，其控股股東京投香港有意提出一項建議，以協議安排的方式將該公司私有化，且現正考慮該建議的可行性，有關行動可能導致京投交通科技除牌。

  通告顯示，潛在要約人京投香港已啟動關於邀請專業顧問參與可能私有化的招標流程，若私有化落實進行，京投交通科技將會就有關可能私有化的建議詳情發出公告。

  於公告日期，京投交通科技約有21億股已發行普通股；京投香港連同其一致行動人士於約11.58億股股份中擁有權益，相當於該公司已發行股本的約55.12%。

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