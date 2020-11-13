美確診住院人數創新高 疫情急劇惡化 杜指挫419點

雖然美國經濟數據理想，失業人數低於預期，但由於美國疫情急劇惡化，加上早前升幅太大，美股周四早段受壓下滑。杜指早段曾跌236點，見29161點，跌幅約0.8%；標普指數早段跌0.57%，至於以科技股為主的納斯達克指數則靠穩。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28977點，跌419點；納斯達克指數報11691點，跌94點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.66港元，較香港收市價跌0.69港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見574.47港元，較香港收市價跌2.53港元。



美股中段過後跌幅擴大，杜瓊斯指數一度下挫逾400點。交易商指，美國新冠病毒個案持續增加，引發投資者對近年底時經濟狀況的擔憂。



美國勞工部公佈，截至本月七日的一周，首次申領失業救濟人數達70.9萬人，按周減少4.8萬人，低於市場預期的73.1萬人；對上一周修訂為75.7萬人。



美國十月份消費物價指數（CPI）按月持平，預期為上漲0.1%，即是低於預期，至於按年則上漲1.2%，預期為上漲1.3%。十月份核心CPI按月持平，預期為上漲0.2%，按年上漲1.6%，預期為上漲1.8%。



新經濟龍頭全線反彈



儘管最新勞工市場數字理想，但疫情消息卻利淡美股。數據顯示，美國新冠肺炎病患住院人數達到65368人，創下新高紀錄。



美國49個州單日新增確診病例數持續攀升，美國已經連續10日新增病例超過10萬宗，過去一周，美國每日確診病例平均逾12.33萬宗，較兩周前的平均水平大增69%。而美國周三新增確診病例數高達14.42萬宗，再度創下單日新高。分析師表示，美國疫情急劇升溫，未來數月將繼續利淡，抵消疫苗樂觀情緒，拖累周四早段美股表現。



歐洲股市回吐。主要股市當中以法國跌幅較大，下挫逾1.5%。法國CAC指數收報5362.57點，跌82點，跌幅1.52%。英國富時100指數收報6338.94點，跌43點，跌幅0.68%。德國DAX指數收報13052.95點，跌163點，跌幅1.24%。



港股方面，恒指昨日收跌57點，報26169點。科技指數升241點，報7706點。



新經濟龍頭全線反彈，騰訊（700）績前升4.7%，收報577元；阿里巴巴（9988）升1.9%，收報253元；美團（3690）飆5.8%，收報286.8；小米（1810）漲3.6，收報23.25元。