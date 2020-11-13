iBond一半人獲四手

政府正式公佈第7批通脹掛鈎債券(iBond)認購及分配結果，共有45.64萬人申購，涉及金額383.62億元，超購1.56倍。約26萬人認購3手或以上 iBond，當中近90%人獲派4手 iBond，亦即最多可獲配的手數，以總體申購人數計，則有一半人獲分配4手 iBond。



市場估計， iBond首日價或見103至105元，即日沽每手可賺300至500元，4手就賺1200至2000元。



在45.64萬人有效申購中，有19.64萬人申請認購3手或以下債券，他們均獲全數配發所申請的債券。餘下近26萬人則申請認購3手以上債券，他們將先獲派3手債券，並進行抽籤，其中23.09萬人將獲配發多一手債券，即合共有4手。



今批 iBond將於下周一(16日)發行，並於翌日(17日)在交易所上市。