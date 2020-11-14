美團大熱「染藍」 太古A遭踢出恒指

恒指公司昨日收市後公佈季檢結果，恒指成份股由原本的50隻增至52隻，焦點新經濟股美團（3690）眾望所歸成功「染藍」，內需股百威（1876）和安踏（2020）出人意料成為藍籌新貴，惟老牌藍籌股太古A（019）遭剔出。以上換馬將於12月4日收市前進行，於12月7日起生效。



美團在港股成交額及市值一直名列前茅，早在上次季檢時，美團「染藍」呼聲甚高，惟當時大熱倒灶。本次季檢恒指終向美團招手，對市場而言是眾望所歸，反而成份股數量增加，傳統內需龍頭百威及安踏「染藍」令市場驚訝。



百威安踏意外入局



金利豐證券研究部執行董事黃德几指，從市值、成交金額、財政狀況、行業代表性四個恒指成份股挑選標準來看，美團均符合上述要求，故「染藍」符合市場預期。他又指，安踏作為體育用品龍頭，行業代表性強；「黑馬」百威在市值及行業代表性上佔優，兩股份「染藍」雖令人意外，但也較為合理。



黃德几表示，恒指變換趨勢是內地、互聯網、新經濟概念股，將英資綜合企業取而代之，更加貼近整體市場變化，但波動性相對加大，料未來更多新經濟股，如京東（9618）以及即將上市的快手等納入，只是時間問題。



恒指當年推出時成份股僅33隻，而且主要是外資公司。2006年隨著H股獲「染藍」資格，恒指成份股數目增至38隻，包括33隻非H股及5隻H股，及後又於2007年2月逐漸增至50隻，H股與非H股數目將不再受限。



分析料百威表現突出



現時隨著同股不同權及第二上市股份獲「染藍」資格，恒指成份股數目在本次季檢時將增至52隻。



至於三隻藍籌新貴股價走勢，耀才證券研究部總監植耀輝稱，三新貴股價下周一料會向好，當中以早前走勢較落後的百威，表現或會最突出。至於遭剔出的太古A，估值已相當吸引，可以趁機會低撈。但香港股票分析師協會副主席郭思治估計，由於安踏及百威佔指數比重僅0.99%及0.46%，或對股價刺激較弱。



