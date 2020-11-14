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瑞聲上季純利倒退38%

2020-11-14 列印
　　瑞聲科技（2018）公佈今年第三季業績，受合作夥伴新產品推遲上市影響，期內純利按年跌38.1%，至4.3億元（人民幣，下同），整體毛利率23.6%，按年跌6個百分點。瑞聲投資者關係經理謝慧中在電話會議中表示，瑞聲毛利率目標仍維持在30%至40%，當中光學業務毛利率於第三季達24.6%，隨著產能利用率和生產良率提升，目標第四季光學業務毛利率能達至30%。

毛利率降至23.6%

　　瑞聲科技今年第三季收入達45.2億元，按年跌9.8%；毛利為10.67億元，按年跌28.1%，每股基本盈利0.36元，去年同期則為0.58元。首席財務官郭丹補充，光學業務九月單月毛利率達27.8%，希望明年光學鏡頭業務毛利率能達40%以上。該公司今年首三季純利7.51億元，按年跌48.8%。

　　聲學業務方面，謝慧中指，瑞聲計劃明年推出標準化小腔體揚聲器模組，能夠在保持高品質音質情況下，再縮減20%至30%體積，更符合現時手機設計愈來愈輕薄趨勢，主要適用於中低階機型。

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