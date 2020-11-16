美禁投資華企 專家料影響微 港股或整固 後市續向好

美國大選結果接近塵埃落定，加上疫苗研發成功，市場繼續關注中美關係發展。證券業人士預計，大市短期將進入整固階段，料特朗普上周簽署禁止投資部份中資行政命令實質影響較細，對後市看法正面樂觀，但投資者同時要留意疫情發展、中美關係變化，以及內地經濟數據等。



上周中央擬打擊網上平台經濟壟斷，加上美國將禁止當地人投資解放軍控制企業，惟市場憧憬拜登成為新一任美國總統，中美緊張關係有所緩和，加上輝瑞藥廠傳出疫苗好消息，刺激美股連日造好，帶挈港股上周累升443點，兩周累計漲逾2000點。上周五夜期收報26288點，高水131點；恒指ADR報26184點，較上周五收市升27點，預示今日或會輕微高開。



恒指ADR夜期齊升



光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期，港股短期以整固為主，美國大選和疫苗等利好因素已反映在大市，預計恒指短期將於25500至26500點水平上落，對後市看法仍然樂觀，但同時要關注中美關係，雖然市場憧憬拜登當選後中美關係緩和，但仍要留意特朗普在離任前，會否再出招對付中國。



他相信，未來新經濟或舊經濟股均會溫和向好，始終中長線新經濟股吸引力較高，但當疫苗出現後，傳統經濟將復甦，資金或會流向傳統經濟板塊。



第一上海首席策略師葉尚志亦對後市看法正面，認為除了美國大選結果逐步明朗化外，現時對內地經濟看法正面，相信能帶挈港股上升。不過近期資金在新經濟及舊經濟股中重新配置，令市場重新進入短線整固階段，他料恒指短期區間上落將維持於25400點至26500點。他認為特朗普上周簽署行政命令實質影響不大，由於總統臨近換屆，相信政策延續性未必太大，對市場或只有心理影響。



藍籌新貴料升幅有限



金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，相信大市短線未有太大上升空間，短期向上阻力位為26500點。他又提到，內地新經濟股雖然業績亮麗，但受內地政策收緊對其監管要求，近期在高位整固，惟未見有大幅下跌風險。



對於恒指公司上周公佈的美團（3690）、百威（1876）等晉身藍籌行列，黃德几相信，短期恒指新貴會受到注目，但相信上升動力有限。