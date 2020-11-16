轉數快可綁身份證 出糧派錢或更便捷

快速支付系統「轉數快」再有新發展，金管局計劃今年12月完成提升系統功能，支援身份證號碼作為轉數快識別碼，現正與銀行討論相關細節，預期零售銀行均會支持客戶登記以身份證號碼綁定銀行戶口收款。



金管局回應查詢時表示，一向重視個人資料保障，亦理解香港身份證號碼屬個人敏感資料，因此新功能不會用於個人對個人轉帳，只會供已有收款人身份證號碼的機構、企業及政府發放款項之用，戶口持有人的身份證號碼並非由銀行提供。市民可因應需要綁定銀行戶口，而機構、企業及政府亦須經同意，方可利用此服務發放款項。



下月完成提升功能



金管局續稱，新加坡等一些海外地區已推出讓市民以身份證號碼綁定銀行戶口，以收取薪酬及政府款項等服務，提高發放款項效率及便利市民收款。該局經研究後亦計劃推出有關服務，旨在提供一個更方便市民、企業及政府使用的金融基建服務，並藉此進一步推動香港電子支付發展。局方亦會與業界進一步探討其他轉數快新功能。



信銀國際早前亦已向客戶發出通知，就新增香港身份證號碼為識別代碼，作帳戶綁定服務登記而作出相關客戶條款及細則修訂，由12月6日起生效；當中強調「只有個人客戶可使用香港身份證號碼為識別代號作帳戶綁定服務登記」。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，新增身份證號碼識別，可為「轉數快」提供多一種選項，亦方便政府派錢等；他又認為，新功能需要通過香港個人資料私隱專員公署的私隱影響評估（PIA），料在私隱及安全性方面問題不大。



不適用個人對個人轉帳



有市場人士表示，金管局原計劃7月新增身份證號碼作識別碼，但因政府派錢計劃而推遲至年尾，相較其他識別方式，身份證號碼不變，相信日後可方便政府及大機構等使用，可用場景包括稅局退稅、政府派錢、機構出糧等。有銀行界人士稱，身份證號碼作識別碼將分階段進行，因並非所有銀行系統均可支援，而且仍須進行測試。



「轉數快」目前可透過電話號碼、電郵及轉數快識別碼進行轉帳等操作，早前政府派錢1萬元，曾有人建議透過「轉數快」發放款項，但金管局曾回應稱，因核實身份有難度，難以轉數快進行，不過已表明日後會研究加入身份證號碼，作為轉數快識別碼。