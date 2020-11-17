Moderna疫苗成效達94.5%消息刺激 杜指曾升450點創新高

雖然新冠肺炎在歐美繼續肆虐，但疫苗再有好消息，美國生物科技公司Moderna公佈大型臨牀實驗初步結果，宣佈其肺炎疫苗有效率高達94.5%，消息令外圍股市昨晚向好，傳統經濟股升勢凌厲，但科技股走勢較弱。美股開市後，杜指最高曾報29942點，漲近450點創歷史新高；標普500指數報3610點，升25點；納指報11888點，升59點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29841點，升361點；納斯達克指數報11874點，升45點。



匯控（005）美國預託證券價格曾見39.42港元，較香港收市價升0.62港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見585.73港元，較香港收市價跌11.27港元。



美國另一藥廠輝瑞早前與德國生化科技公司BioNTech合作開發的疫苗，早前亦宣稱有效率高達九成。



Moderna在美股開市之前，公佈開發疫苗的好消息，杜指期貨隨即大幅抽高四百多點，但納斯達克指數期貨卻一度下跌，市場預期如疫苗令疫症受控，傳統經濟股將受惠，而資金則會從科技股流向傳統經濟股。



Moderna又稱，到今年底將有約2000萬劑新冠疫苗運往美國，已經準備好數百萬劑的新冠疫苗，等待美國食品及藥物管理局（FDA）批准，並計劃向其他全球監管機構提交新冠疫苗以獲得授權。消息刺激該股曾升逾12%。



歐洲股市普漲。英國富時100指數收報6421.29點，升104點。法國CAC指數收報5471.48點，升91點。德國DAX指數收報13138.61點，升61點。



紐約金價周一早段曾跌逾1%，其後逐步收復失地倒升。於紐約商品交易所，12月份期金接近收市時報每盎司1,888.1美元，微升近兩美元。



恒指新貴跑贏大市



美團（3690）、安踏（2020）及百威（1876）即將「染藍」，明源雲（909）和祖龍娛樂（9990）亦喜獲納入科指，指數新貴受捧跑贏大市，恒指大部份時間於26300水平牛皮，最後收造26381，上揚224點，結束三連跌勢，全日港股總成交1453億元。



中移動續受美禁令打擊



中移動（941）續受美國投資禁令打擊，股價下挫3.7%收報48.15元。指數公司MSCI明晟表示，正分析相關禁令對MSCI指數的潛在影響。



美團、安踏及百威下月「染藍」，股價分別上升4.12%、6.4%和5.87%，收報318.4元、108元及26.15元；遭剔走的太古A（019）跌1.62%收報42.55元；另外，明源雲及祖龍娛樂獲納入為科指成份股，分別走高3.43%和7.75%，收報37.65元和18.08元。