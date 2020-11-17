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港交所推FINI縮短新股結算

2020-11-17 列印
  簡化新股結算周期的改革千呼萬喚始出來，港交所擬將現行新股定價後5天才可上市的舊有「T+5」制度，縮減為新「T+1」，透過使用FINI新股結算平台，可將過往需要五日時間處理的定價、股份分配、監管機構批准、資金轉帳等流程，濃縮至約45小時內進行。因此若新規實施，意味着一隻新股在周一截止認購，確定定價及分配策略，最快周二便能公佈配發結果及進行暗盤交易，周三已經可以掛牌。

　　港交所行政總裁李小加指，今年有不少大規模的IPO登陸香港，該類股份在另一證券市場本身已經有交易，若香港IPO在定價到上市之間相隔太長時間，期間的風險太大，因此令港交所更迫切需要解決「T+5」這一問題，而現時不少相應技術和產品的開發已經成熟。
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