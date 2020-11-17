京東季賺56億增八成 股價破頂見368元

集團首席財務官許冉在電話會議中表示，今個季度多項財務和運營指標再創新紀錄，京東第三季收入為1742億元（人民幣，下同），按年升29.2%，勝市場預期1697.2億元，其中日用百貨商品銷售收入增34.8%至581億元，服務收入增42.7%至228億元。
過去一年，京東錄新增超1億活躍用戶。截止今年9月底，年度活躍用戶數為4.416億。
京東稱，疫情下網購業務有所增長，當中尤以健康產品、家品等需求增加。集團將會繼續擴展線上線下業務，致力改善集團物流、基建等。截至今年9月底，京東物流運營超過800個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，其物流倉儲總面積約2000萬平方米。
分拆京東健康上市
集團董事會主席兼首席執行官劉強東指，新冠疫情帶來的各種不確定性，但中國正逐步從疫情的影響中出來，並會積極擴大就業規模，繼續發揮供應鏈技術的領先優勢。京東未來會致力改善用戶體驗、提高物流水平、採取更開放的平台，為集團帶來穩定業務增長。
京東公佈季績前，昨股價向好，加上集團分拆京東健康上市，股價創新高，見368.2元，全日收報368元，升5.6%，成交額34.31億元。不過，其美國預託證昨晚在市前交易時段下跌2.6%報89.7美元。