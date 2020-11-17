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京東季賺56億增八成 股價破頂見368元

2020-11-17 列印
■京東第三季度普通股股東淨利潤為56億元，較去年同期增8成。
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　　京東集團（9618）第3季績勝預期，根據非公認會計準則（non-GAAP），第三季度普通股股東的淨利潤為56億元，較去年同期增8成，每股普通股基本盈利1.8元，按年升69.8%。

　　集團首席財務官許冉在電話會議中表示，今個季度多項財務和運營指標再創新紀錄，京東第三季收入為1742億元（人民幣，下同），按年升29.2%，勝市場預期1697.2億元，其中日用百貨商品銷售收入增34.8%至581億元，服務收入增42.7%至228億元。

        過去一年，京東錄新增超1億活躍用戶。截止今年9月底，年度活躍用戶數為4.416億。

        京東稱，疫情下網購業務有所增長，當中尤以健康產品、家品等需求增加。集團將會繼續擴展線上線下業務，致力改善集團物流、基建等。截至今年9月底，京東物流運營超過800個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，其物流倉儲總面積約2000萬平方米。

分拆京東健康上市

        集團董事會主席兼首席執行官劉強東指，新冠疫情帶來的各種不確定性，但中國正逐步從疫情的影響中出來，並會積極擴大就業規模，繼續發揮供應鏈技術的領先優勢。京東未來會致力改善用戶體驗、提高物流水平、採取更開放的平台，為集團帶來穩定業務增長。

        京東公佈季績前，昨股價向好，加上集團分拆京東健康上市，股價創新高，見368.2元，全日收報368元，升5.6%，成交額34.31億元。不過，其美國預託證昨晚在市前交易時段下跌2.6%報89.7美元。

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