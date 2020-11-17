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傳榮耀買家為多家供應鏈夥伴

2020-11-17 列印
　　據內地傳媒報道，華為出售子品牌榮耀（Honor）的交易，最快會在今天正式公佈，至於買家則是由30多間供應鏈合作夥伴組成的財團。

　　面對美國重重掣肘的華為，早在上月中，已經有外電報道，華為有意出售榮耀，報道指榮耀的叫價大約是一千億元人民幣，按有關業務去年六十億元人民幣利潤來推算，作價大約相當於16倍市盈率。至於買家包括內地上市的神州數碼、三家國資機構以及TCL集團等。

　　此外，據內地新聞網站《IT之家》報道，華為出售榮耀後，華為數名高層人員將會加入榮耀的管理層中，但消息未獲證實。

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