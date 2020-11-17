百濟神州明年科創板上市

該公司稱，是次發行全為新股份，不涉及轉換現有股份及美國存託股份，集資所得將用作集團的主營業務。而發行股份數目，不得超過緊接該等發行前公司已發行股份總數及本次建議擬發行及配發的人民幣股份數目之和的10%。
據中國法規，可授出涉及不超過初始發行人民幣股份15%的有關數目人民幣股份的超額配股權。
部份港人「唔湊米氣」，常吃西式粉麵，產品生產過程卻暗藏邋遢。消委會測試市面上三十五款乾通粉、意粉等樣本，發現全部有肉眼看不見的異物，包括昆蟲、頭髮、塑膠碎片等，其中一款通粉的昆蟲屍碎量竟超出美國標準上...
2020-11-17
美國當局禁止美國人投資三十一間中企，中國商務部表示堅決反對，並指「中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場」。 據報，美方指部份企業與中國軍方有關，不過中方表示指控缺乏依據。中國商務部就「美方...
2020-11-17
美國總統特朗普的一則推文，一度被外界指承認拜登勝選，他隨後澄清並非承認落敗，又發推文揚言將有重大訴訟，並揭露大選違憲情況，更指「自己最終會贏」。他的私人律師朱利亞尼也否認特朗普認輸。而拜登的幕僚指為更...
2020-11-17
薄扶林豪峰2期採一梯一伙設計，戶戶對正西博寮海峽，盡享山海雙景，環境清幽寧靜，是次走訪該廈高層單位，實用面積1184方呎，採4房2套間隔，大廳及主人套房更設有一排落地玻璃，讓住戶隨時飽覽窗外無敵海景。...
2020-11-17
雖然新冠肺炎在歐美繼續肆虐，但疫苗再有好消息，美國生物科技公司Moderna公佈大型臨牀實驗初步結果，宣佈其肺炎疫苗有效率高達94.5%，消息令外圍股市昨晚向好，傳統經濟股升勢凌厲，但科技股走勢較弱。...
2020-11-17
哥列斯卡近兩季進步神速已成德國中場熱門人選，上場歐洲國家聯賽A4組勝烏克蘭時，便交出兩次助攻。適逢德國另一中場甘美治正在養傷，此子今晚同組作客西班牙勢再度肩負起中場領軍重任，與射手迪姆華拿攜手率隊贏波晉級四強，敲客勝。 （香港開電視77、有線601、661台周三凌晨3:45直播） 上仗歐國聯主場3:1勝烏克蘭，哥列斯卡交出兩次助攻，近六次代表德國上陣貢獻五入球、三助攻，已成球隊的中場核心，獲主帥路維大讚：「哥列斯卡每場比賽不停跑動，深入敵方防線支援前鋒，防守上亦貢獻良多。」適逢中場拍檔甘美治因右膝傷患倦勤，此子定當肩負起領軍重任，聯同歐國聯連續兩輪士哥的射手迪姆華拿攻陷狂牛...
2020-11-17
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
今年6月，擁40吋長腿、32歲的連詩雅（Shiga）被爆暗撻34歲陳家樂，更被影到去鴨脷洲拖手行Outlet，雖然兩人仍以「好朋友」相稱，但上周男方出席活動時已鬆口預告聖誕會約Shiga打機過節。戀情...
2020-11-17
有尼泊爾家庭疑在油麻地一幢唐樓慶祝「排燈節」，放於門口的蠟燭燒着雜物，引起火災，釀成七死十一傷慘劇，事件再次令人關注唐樓的火災風險，各部門不能視這宗慘劇為單一個案，必須作跨部門檢討，徹查肇因，提出補救和防禦措施。 這次火災，其中一個可能肇因，是尼泊爾人按照傳統燃點蠟燭，由門口排放入屋，向神祈福。這習俗在尼泊爾的風險較低，因為當地居住面積較大，但在擠迫的香港，容易變成導火線。經歷這次火災，尼泊爾社群要加強宣傳防火意識，或轉用電蠟燭，保持慶祝習俗之餘，也要提防火警發生。 除了人為因素外，火災凸顯兩大潛在風險成因，一是肇事住宅單位曾被投訴開辦餐廳，食環署人員曾登門調查，未發現有無...
2020-11-17
當馬主在拍賣會購入了一匹馬，最先要處理的並不是付款，因為一般買家都會獲得最少三十天的數期，反而最先考慮是要為馬匹安排下一個落腳點。不過我相信香港有逾八成的馬主，並不會有這些脈絡，而且也不明白當中流程，所以要交代理協助。 以我個人經驗，無論馬主投得的是周歲馬還是兩歲馬，第一個要去的地方都會是休養的牧場。因為周歲馬未有那麼快便接受正式訓練，所以要先安排到有初步訓練設施的牧場。至於兩歲馬因在拍賣會前接受了一個試跑的訓練，很多時都會出現疲態，所以也是要先休息為主。 我從來都建議馬主在馬匹來港前，在當地加入馬房接受正規訓練。雖然有很多牧場現在都會提供出賽前訓練，不過壓力和環境，始終跟...
2020-11-17