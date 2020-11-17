  • 2020年11月17日 星期二
  • 23º
  • 84%
熱門： 曾偉權社區檢測上呼吸道感染總辭錢多多

日報新聞 > 財經

百濟神州明年科創板上市

2020-11-17 列印
　　生科公司百濟神州（6160）昨公佈，計劃發行人民幣股份並在上海科創板上市，預計將於2021年上半年完成，取決並受限於除其他事項外，市場狀況、董事局進一步批准、股東於本公司股東大會的批准及取得必要的監管批准。

        該公司稱，是次發行全為新股份，不涉及轉換現有股份及美國存託股份，集資所得將用作集團的主營業務。而發行股份數目，不得超過緊接該等發行前公司已發行股份總數及本次建議擬發行及配發的人民幣股份數目之和的10%。

        據中國法規，可授出涉及不超過初始發行人民幣股份15%的有關數目人民幣股份的超額配股權。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd