王兟倡一人一股合作 籌1.1萬億建明日大嶼

政府的明日大嶼願景推出兩年以來，一直引起耗費公帑憂慮，前TOM集團（2383）行政總裁王兟，昨日提倡創新公私營合作模式，建議在市場融資1.1萬億元推動該項目，一來政府毋須注資，而為該項目成立的新公司可透過向全港市民眾籌，以一人一股方式取得項目公司的75%股權，由市民做大股東。



由王兟成立的「香港我哋家」，提倡由市場發展明日大嶼項目，主要透過成立一家由全體港人合資擁有的公司－「港人公司」，預期股本為1000億元，當中750億元將向每位港人免費發行1股認股權證，即市民可隨時付出1萬元行使，為計畫「泵水」；另外250億元由他有份打理的基金公司，向不同主權基金、退休基金等募集資金，他期望這家公司在五年內上市。港人公司同時計劃發行1萬億元債券，即前後共集資1.1萬億元。



債券年利率約5厘



該批1萬億元債券年期5至15年，年利率約5厘，王兟指出，可發行的貨幣包括港元、美元、人民幣等，相信會受美國機構投資者歡迎，為其美元資產對沖。他又表示，政府亦可自行發債，估計息率不足2厘，其後再借回予港人公司賺取差價，也不失為市場推動的方法之一。



王兟預計，明日大嶼新建築方式可有效降低建屋成本，令每方呎成本低於5000元，雖然料有關發展要10年以上，但希望在項目上馬後三至五年內，能為整體樓市供求帶來重大改變。他指出，現時僅為計畫訂立框架，仍需時一年才確立細節，同時正爭取政府在發行認股權證、發債等多個環節的政策支持。



王兟又稱，發行認股權證是為了讓公眾分享項目的經濟成果，市民大可待有錢賺時才行使，亦強調計劃會以公眾利益為依歸，承諾若他的公司有份參與便會捐出七成所得的盈利。







