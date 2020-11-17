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消費需求回暖 內地零售增4.3%

2020-11-17 列印
　　中國昨公佈一系列經濟數據，10月零售銷售按年增長4.3%，遜預期，但全國規模以上工業增加值增6.9%及首10月固定資產投資增長1.8%，均好過預期。

        當局公佈，中國社會消費品零售總額增長4.3%至3.86萬億元，按月增加1個百分點，但差過市場預期的4.9%，增長主要由於消費需求逐步回暖，並獲國慶中秋雙節帶動。而全國規模以上工業增加值按年多6.9%，好過預期的6.5%。至於首10個月全國固定資產投資，亦勝預期的按年增長1.8%。

        國家統計局估計，中國第四季經濟增長有望好過前兩季。

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