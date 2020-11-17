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中銀傳減按息 低至「H+1.3厘」

2020-11-17 列印
　　銀行樓按取態轉趨積極，市傳中銀香港（2388）減按息，按揭貸款額400萬至1000萬元，按息低至H+1.3厘；貸款額介乎200萬至400萬，按息則下調至H+1.4厘，但亦有消息稱該優惠按息或於明年首季方可嘗試。

        中銀香港回應，該行按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。

        市場認為，銀行臨近年結或要「跑數」，及已開始部署明年按揭貸款目標等，料未來會進一步減按息加回贈。有市場人士估計，按息或可重現去年H+1.23厘的低水平。

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