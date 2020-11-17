中環IFC外望——iBond每手獲利逾250元

第七批通脹掛鈎債券（iBond）（4239）今日正式上市，但經銀行認購iBond的客戶，昨日已可經場外交易市場（OTC）沽貨獲利。銀香港表示，截至昨日下午4時，該行iBond場外交易沽出價報102.5元，即每手帳面賺250元，以最多獲發4手計算，賺1000元；而滙豐個人銀行頁面則顯示，iBond賣出參考價為102.9375元，每手帳面賺約294元，4手則賺1175元，與中銀香港相差175元。



根據輝立證券，iBond暗盤開市報103.5元，最高見103.8元，最低則見102.9元，收報103.25元，較上市價高3.25%，4手可賺1300元；總成交為1.86億元。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，昨日暗盤表現不算很吸引，並略低於預期，在此價位下，更傾向於將iBond作為低風險投資，每年收息抗通脹；投資者可留意上市價再作決定，維持首日價格介乎103元至105元之間的預測。







瑞斯康遭洗倉暴瀉八成五



專派「山埃貼士」的社交群組再度肆虐，細價股股價暴跌事件，亦一浪接一浪，昨天輪到瑞斯康集團（1679）出現驚濤駭浪的一幕。該公司股價昨天一度大幅下挫八成五，跌至上市新低的0.244元，收市報0.32元，仍跌八成。經過昨天的單日暴瀉事件之後，瑞斯康不但成為毫子股，總市值更由逾15億元，降至只有3.2億元。該公司股份昨天交投活躍，達3.7億股，相當於近1.4億元。



據中央結算資料顯示，截至上周五為止，總共有17.41%的瑞斯康股份，是透過利得證券持有，至於透過中國銀河國際證券持有的，亦佔9.49%。



在上月底，該公司頻頻發佈利好消息，包括與客戶Sky High訂立諒解備忘錄，向Sky High提供適用於太陽能光伏系統的智慧電表以及相關的預付即計平台。不過，瑞斯康早前公布的中期業績卻令人失望，虧損約五千六百萬元，較對上年度的四千萬元虧損進一步擴大。



高瞻