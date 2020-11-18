Tesla納入標指 曾飆升13% 三萬關前停步 杜指回吐119點

美國新冠肺炎確診個案持續上升，拖累美股早段向下，但其後跌幅收窄。杜指早段曾跌逾400點，低見29520點；納指則跌72點，見11852點；標普500指數則跌38點，見3588點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29830點，跌119點；納斯達克指數報11929點，升5點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.56港元，較香港收市價跌0.69港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見586.94港元，較香港收市價升5.44港元。



根據約翰霍普金斯大學數據，美國周一新增確診數目達16.6萬宗，新增死亡995宗，累計死亡達24.7萬人。因為氣溫下降導致疫情急速惡化，迫使多個州份紛紛採取新一輪限制措施。



上月零售銷售遜預期



個股消息方面，標普杜瓊斯指數公司宣佈，把電動車製造商Tesla納入標普500指數，特斯拉股價早段曾飆逾11%。



另外，彭博報道美國證交會正研究今年底前推出一項措施，可以把一些不符合美國審計要求的中資企業在美國除牌，這被指是總統特朗普明年一月卸任前對中國的另一項強硬措施。



經濟數據方面，美國商務部公佈，10月零售銷售按月只升0.3%，較市場預期的0.5%增幅為低，更創下半年以來最慢增長速度，若扣除汽車及汽油的增幅更只有0.2%，差過預期上升0.6%，反映在缺乏新一輪聯邦刺激措施，在疫情下消費者對增加開支十分審慎。



Moderna公司前一日宣佈有關新冠肺炎疫苗的喜訊後，對歐股的刺激效果無以為繼。歐股周二普遍低收。英國富時100指數收報6362.83點，跌58點，跌幅0.91%。法國CAC指數收報5484.38點，跌12點，跌幅0.24%。德國DAX指數收報13129.55點，微跌9點。



油價周二先升後跌。市場憧憬油組產油國將維持供應限制，支持油價早段上漲，但尾市無以為繼。於紐約商品交易所，12月份期油接近收市時報每桶41.02美元，跌32美仙，跌幅0.77%。



港股微升33點



港股方面，恒指連升兩日，收報26415點，微升33點；重磅科技巨企「ATMXJ」全線向下，拖累科指挫1.77%，不足一日再次失守8000大關，收報7933點，大市成交金額1435億元。



藍籌股個別發展，友邦（1299）力撐大市，上漲2%，收報89.2元；中石油（857）抽高4.55%，收報2.53元；太古（019）擬分拆Cadeler於挪威上市，套現最多1.8億美元，太古A股價走高3.88%，收報44.2元；長和（001）以全日高位58元收市，上漲5.17%，創逾半年高，為最強勢藍籌股。