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iBond每手僅賺275元

2020-11-18 列印
　　政府發行的第7批iBond（4239）昨日正式掛牌，短炒散戶狂沽，大戶不看好未來通脹回彈力度，未肯以高價接貨，以至iBond首日上市價令人失望，收報102.75元，較發行價僅高2.75%，創歷年首日最低收市價。

　　不計手續費散戶每手賺275元，四手則賺1100元。

　　通脹掛鈎債券iBond昨高開3%，報103元，早段高見103.25元後回落，低見102.65元，大部份時間徘徊於102.75元，並以此價收市，全日成交金額15.62億元。

　　iBond首日上市價表現令人失望，市場人士相信，主要反映在二手市場接貨的機構投資者，對未來通脹回彈不表樂觀，料按通脹率派息的iBond回報有限，故不願以高價接貨。
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