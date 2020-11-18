螞蟻重啟上市無期 中證監︰視乎行業重組

世紀新股螞蟻集團自月初臨門撻Q「煞停」上市後，一直未有新進展，重啟上市無期。中證監副主席方星海表示，螞蟻上市是否有時間表，取決於政府會如何重組相關行業監管架構，尤其是在金融科技方面，同時亦需要關注公司自身會如何面對不斷變化的監管環境。



方星海昨日在出席彭博創新經濟論壇上表示，海外投資者在螞蟻暫緩上市一事上，反應還不錯，主要因在過去一周，仍然有不少資金流入中國資本市場及香港資本市場。



內地監管機構早前推出針對網絡小額貸款的管理新規，規定在單筆聯合貸款中，小額貸款公司出資比率不得低於30%，惟螞蟻在相關類型貸款中，信貸餘額僅約2%，遠遠未達要求。



有大行預計，若螞蟻要符合新的網絡貸款監管條件，或需要阿里巴巴（9988）出售部份資產，向螞蟻注資約200至400億元人民幣，以達到資本要求。



不過，市場有傳言指螞蟻上市前夕遭四大監管機構聯合監管約談，因創辦人馬雲之前在一個金融論壇上，批評內地金融系統及監管落後，惹怒了中央高層，更由國家主席習近平親自下令叫停上市，故一般相信螞蟻要再次上市，會有相當高難度。



另外，內地洗衣液品牌藍月亮據報已經通過上市聆訊，本周已經啟動上市前期路演，初步預計集資10億美元（約78億港元），而據其初步招股文件顯示，公司承諾上市後的首個財政年度將分派股息，派息比率將不低於30%。



祥生暗盤價破底



內地房地產發展商祥生控股（2599）今日掛牌，公司最終定價5.59元，公開發售部份認購不足，僅獲得54%的認購，該部份投資者全數獲配股份，而國際部份則獲得0.49倍的超額認購。



該股在耀才暗盤中收報5.55元，較招股價跌0.72%，若不計手續費及佣金，每手1000股虧損40元。



