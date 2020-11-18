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星展推永久混合辦公

2020-11-18 列印
　　新冠肺炎疫情催生「在家辦公」等新常態，繼渣打宣佈將推混合工作模式後，星展銀行亦公佈一系列轉型措施，其中包括永久性「混合辦公模式」，所有員工將可靈活進行遠程工作，佔總工作時間最多40%。另外亦有部署更多機敏工作群組、加快員工技能提升培訓等。

　　星展銀行表示，於6個月前成立特別工作小組，研究發現該行2.9萬名員工中，有超過80%可以無縫遠程工作；接近3000名新加坡員工表示在遠程工作時，仍可保持工作效率，但與同事之間的互動及聯繫存在挑戰，因此認為「混合辦公模式」更好。



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