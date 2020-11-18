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鄭志剛斥2.81億購民眾金融

2020-11-18 列印
　　瀕臨清盤的民眾金融科技（279）獲新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛當「白武士」，與臨時清盤人達成重組協議，分兩階段提供最多2.81億元，最終換取75%股權及金融牌照業務，推動數碼及虛擬金融發展。

　　民眾金融公佈，鄭志剛與臨時清盤人訂立重組協議，鄭將分兩階段為民眾提供貸款，首階段為1.61億元，以取得民眾擁有1、2、4、6、9號的金融牌照業務；第二階段為提供最多4000萬元免息及無抵押貸款。倘若民眾成功復牌後，兩筆貸款可轉換為股權，首筆換股時鄭會額外注入8000萬元，等同擁有擴大後80%股權，連同第二筆轉股及作出配售減持後，便擁有民眾擴大後75%股權。有關方案須獲股東特別大會批准。

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