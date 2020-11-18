傳有意來港集資390億 順豐：暫時沒有計劃

據彭博引述消息指，順豐速運（SF Express）考慮在港第二上市，初步集資50億美元（約390億港元），另外有機會考慮分拆快遞業務至香港上市，惟公司否認傳聞，稱暫時無任何在港交所（388）發行股票並上市計劃。



順豐速運於1993年成立，最初僅在珠三角城市群營運貨運業務，其後於2017年借殼A股鼎泰新材，在深交所上市。根據最新財報顯示，順豐現時在中國合共3169個城市，接近1.8萬個自營網點，國際業務亦覆蓋62個國家，國際小包業務覆蓋全球225個國家及地區。



公司今年第三季度股東應佔淨利達18.36億元人民幣，對比去年同期增長51.55%，期內收入達384.65億元人民幣，按年增長34.04%。



港人董事長王衛上世紀末以10萬元創辦順豐，24年後順豐借殼上市後，公司股值爆升，令作為最大股東的王衛身家隨即水漲船高，一度超越長和（001）前主席李嘉誠，成為香港首富。



另外，據路透社引述IFR報道，中國盲盒玩具生產商泡泡瑪特（Pop Mart）尋求本周進行上市聆訊，料集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），聯席保薦人為摩根士丹利及中信里昂。集資所得將用作發展海外市場、對該行業價值鏈公司進行潛在投資或收購、開發投資技術、擴大公司IP庫、用作營運資金及一般公司用途等。



泡泡瑪特擬集資23億



據初步招股文件所示，公司去年全年利潤4.51億元（人民幣，下同），按年增3.6倍；收入則為16.83億元，按年增2.3倍。今年4月，泡泡瑪特曾進行逾1億美元上市前融資，由正心谷資本和華興新經濟基金領投。



泡泡瑪特在2010年成立，公司開發和經營原創角色（IP）業務為主，以及銷售盲盒玩具和推廣潮流玩具。盲盒玩具是指盒內會有一系列玩具其中一款，但買家購買時不知道盒內裝着哪款，要購買後打開才知悉，令買家感到好奇及驚喜。



